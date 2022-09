Oud-Spartaan Mathias Pogba is opgepakt in de zaak rond de afpersing van zijn broer Paul Pogba

Mathias ontkende onlangs in een verklaring via zijn advocaat Richard Arbib dat hij zijn broer afperst. Le Monde meldt desondanks vanavond dat de Fransman is opgepakt.

Sparta

Paul Pogba stapte afgelopen zomer transfervrij over van Manchester United naar Juventus en is momenteel geblesseerd. Mathias Pogba is clubloos. Hij kwam in het seizoen 2016-2017 kort uit voor Sparta. In 2017 maakte hij, in de eerste minuut, het winnende doelpunt in de stadsderby tegen Feyenoord.