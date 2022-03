‘Oude man’ Zlatan tempert verwachtingen: ‘Mensen moeten niet meer op mij rekenen’

Barcelona, Bosz en Van Bronck­horst: ook in de Europa League genoeg Nederlan­ders in actie

Vanavond proberen vier Nederlandse clubs zich te plaatsen voor de kwartfinales van de Conference League. Feyenoord, PSV, AZ en Vitesse maken alle vier nog kans op de eerste Europese prijs voor een Nederlandse ploeg sinds Feyenoord in 2002 de UEFA Cup won. Ook een treetje hoger, in de Europa League, is de Nederlandse inbreng niet gering.

17 maart