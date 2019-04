Oude rot Jagielka bezorgt Arsenal pijnlijke nederlaag in strijd om CL-plaatsen

De Gunners liepen zo tegen een gevoelige nederlaag aan in de strijd om plekken 3 en 4, die recht geven op rechtstreekse deelname aan de Champions League. Arsenal had afstand kunnen nemen van Chelsea en Manchester United, maar wekte geen moment de indruk nog om de knikkers te spelen op Goodison Park. Everton miste in de tweede helft kans op kans om het duel te beslissen. Vooral Gylfi Sigurdsson had het vizier niet op scherp.



Het bleef daardoor bij die ene goal van Jagielka, al na tien minuten spelen. De bonkige verdediger profiteerde van chaos achterin bij Arsenal na een verre ingooi van Lucas Digne. Via Richarlison en Calvert-Lewin kwam de bal voor de voeten van Jagielka, die van dichtbij het laatste zetje gaf. Hij werd er de oudste doelpuntenmaker van dit seizoen in de Premier League mee. Arsenal pakte van de 63 punten er maar 19 buitenshuis.



Chelsea kan morgen bij winst op West Ham United Arsenal weer naar plek 5 verwijzen. De nummer 5 stroomt komend seizoen in de derde CL-voorronde in, voor de nummer 6 wacht Europa League-voetbal.