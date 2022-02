Oude tijden herleven in Riazor: 20.115 fans bij Youth League-wedstrijd Deportivo La Coruña

Deportivo La Coruña speelde van 1993 tot 2009 bijna ieder seizoen Europees voetbal, maar de club uit Galicië speelt sinds 2020 op het derde niveau van Spanje. Toch is de club op bepaalde vlakken nog altijd springlevend, zo bleek vanavond. Liefst 20.115 supporters waren aanwezig in Estadio Riazor bij een wedstrijd in de UEFA Youth League.

Een wedstrijd in de tussenronde van de UEFA Youth League trekt normaal gesproken een paar honderd toeschouwers, maar bij Deportivo La Coruña verlangden de fans duidelijk terug naar een mooi Europees avondje. De beloftenploeg van Deportivo verloor weliswaar met 2-3 na strafschoppen na een spectaculaire 2-2 binnen de 90 minuten, maar veel fans zullen zich weer even twintig jaar terug in de tijd hebben gewaand.



Aan het begin van deze eeuw beleefde Depor namelijk de hoogtijdagen in de 115-jarige historie van de club. De club werd in 2000 voor de eerst en laatste keer kampioen van Spanje en eindigde in de twee seizoenen daarna nog als tweede in La Liga. In 1995 en 2002 won de club nog de Copa del Rey. Bovendien bereikte de club in 2001 en 2002 de kwartfinales van de Champions League, waarin achtereenvolgens Leeds United en Manchester United te sterk bleken voor de ploeg van succescoach Javier Irureta.



Roy Makaay was een van de grote namen in de gloriejaren. De voormalig spits uit Wijchen schitterde van 1999 tot 2003 voor de club uit Galicië met 96 goals in 133 wedstrijden.

Deportivo La Coruña speelde in 2009 voor het laatst Europees voetbal en degradeerde in 2011 en 2013 al naar het tweede niveau in Spanje, om beide keren direct weer te promoveren. In 2018 volgde een derde degradatie, nadat Clarence Seedorf de boel niet meer kon redden na de winterstop. Hij won slechts twee van de zestien wedstrijden. Na twee seizoenen op het tweede niveau zakte Depor in 2020 zelfs af naar het derde niveau, waarin het nu voor het derde seizoen op rij actief was.

Een terugkeer naar de Segunda División is wel in zicht, want Deportivo staat nu fier aan kop in poule 1 van de Primera División RFEF (derde niveau). Daarin zijn Racing Santander, Racing Ferrol en UD Logroñés nog enigszins interessante tegenstanders, maar Deportivo speelt tegenwoordig ook tegen de B-teams van Athletic Bilbao en rivaal Celta de Vigo. Bij de thuiswedstrijden van de hoofdmacht zitten overigens ook altijd zo'n 10.000 tot 15.000 toeschouwers in Estadio Riazor, dat plaats kan bieden aan 32.660 fans.

Begin maart gaan de achtste finales in de UEFA Youth League van start. AZ is een van de 16 teams die nog in het toernooi zit, Ajax overleefde de poulefase niet. Eerder vandaag zorgde Racing Genk al voor een stunt door Chelsea met 5-1 te verslaan.

