Legendari­sche Real Ma­drid-aanvaller Gento (88) overleden

De legendarische Real Madrid-voetballer en erevoorzitter Francisco ‘Paco’ Gento is vandaag op 88-jarige leeftijd overleden. Hij is de enige speler in de geschiedenis die zes keer de Europa Cup I won. Cristiano Ronaldo volgt met 5 gewonnen finales bij Manchester United en Real Madrid).

18 januari