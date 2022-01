Over de Afrika Cup wordt neerbuigend gedaan, maar honderden miljoenen mensen zijn aan de buis gekluisterd

Video Onana blundert bij openings­goal Afrika Cup, maar Kameroen toch te sterk voor spijker­hard Burkina Faso

Kameroen is de Afrika Cup begonnen met een 2-1 overwinning op Burkina Faso. Het gastland maakte voor 60.000 uitzinnige toeschouwers in het Olembe Stadium in hoofdstad Yaoundé een achterstand ongedaan, nadat Ajax-doelman André Onana mistastte bij een voorzet.

