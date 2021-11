Overeenkomst Barça en Al Sadd aanstaande, Xavi zaterdag op vliegtuig naar Barcelona

,,Ik wil heel graag terug naar huis”, zei Xavi eerder tegen de Spaanse krant Mundo Deportivo, na het eerste puntenverlies dit seizoen van Al Sadd tegen Al Duhail (3-3). ,,Maar eerst moeten de clubs het eens zien te worden.” Dit laatste lijkt het geval. Het bestuur van Al Sadd geeft Xavi vermoedelijk vrij om een contract in Barcelona te tekenen, waardoor voorzitter Joan Laporta zelf niet op het vliegtuig naar Qatar hoeft te stappen.

Mocht Al Sadd van gedachten veranderen en toch een afkoopsom eisen, dan is Barcelona bereid vijf miljoen euro op tafel te leggen. Dit is het bedrag waarmee het contract van Xavi bij Al Sadd sowieso afgekocht kan worden.

FC Barcelona ziet in Xavi de ideale opvolger van de vorige week ontslagen Ronald Koeman. Een delegatie van de Spaanse clubleiding is deze week naar Doha gekomen om te onderhandelen met Al Sadd. Met Xavi was alles al rond, maar de club wilde de Spanjaard niet zomaar laten gaan.

,,We waarderen het bezoek van de delegatie van Barcelona zeer”, zegt directeur Turki Al-Ali van Al Sadd. ,,De positie van de club is vanaf het begin duidelijk: we willen onze coach Xavi behouden, we kunnen hem op zo’n belangrijk moment in het seizoen niet laten gaan.”

Quote We willen onze coach Xavi behouden, we kunnen hem op zo’n belangrijk moment in het seizoen niet laten gaan Turki Al-Ali, directeur van Al Sadd

De trainer wilde erg graag de overstap maken. ,,Ik heb een contract, maar daar zit een clausule in. Daar moeten ze dan wel akkoord mee gaan”, zei Xavi. ,,Ik sta er heel positief in. Ik denk dat het een kwestie van uren, misschien enkele dagen is. Ze weten hoe ik er in sta, hopelijk kan dat gerealiseerd worden. Barcelona heeft geen Messias nodig, maar iemand die voor positivisme zorgt en er weer een hechte groep van maakt. Het gaat om samenwerken en alle neuzen dezelfde kant op hebben.”

De 41-jarige Catalaan speelde het grootste deel van zijn carrière voor Barcelona, maar sloot zijn loopbaan af bij Al Sadd. Xavi ging daarna in Doha door als trainer. Hij won met Al Sadd al twee keer de nationale beker en afgelopen seizoen ook het kampioenschap. Xavi verlengde in mei zijn contract tot de zomer van 2023. Zijn ploeg staat momenteel ook weer bovenaan in de Qatarese competitie, die nu een winterstop in gaat. Eind december wordt de competitie hervat.

Sergi Barjuán, de coach van het tweede elftal van Barcelona, heeft vooralsnog de taken van Koeman bij de hoofdmacht overgenomen.

Bekijk hieronder onze voetbalvideo's: