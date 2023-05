Overstap Lionel Messi naar Saoedi-Arabië rond? Vader ontkent in alle toonaarden

Messi leeft de laatste weken in onmin met Paris Saint-Germain, waar hij bezig is aan zijn tweede seizoen. De Argentijnse aanvaller werd geschorst door de Franse koploper, nadat hij een straftraining had overgeslagen. Messi stapte in het vliegtuig voor een trip naar Saoedi-Arabië, een reis die hij ‘niet meer kon annuleren’. Na afloop trok de linkspoot het boetekleed aan, maar het verslechterde de relatie tussen de club en de speler. Fans van PSG waren woest op Messi.

,,De deal is rond’’, zegt een anonieme bron tegen AFP, zonder de club te noemen. ,,Het contract is enorm. We zijn alleen nog wat kleine details aan het afronden. Het is Saoedi-Arabië dat Messi haalt, niet een specifieke club’’, zegt de bron. Op deze manier wil het grootste olie-exporterende land ter wereld een nieuwe tweestrijd creëren tussen de voormalige sterspelers van de aartsrivalen FC Barcelona (Messi) en Real Madrid (Cristiano Ronaldo).

Diverse media weten zeker dat het gaat om een overstap naar het Saoedische Al-Hilal. Daar ligt een astronomische aanbieding voor hem klaar. Messi gaat naar verluidt 400 miljoen euro per seizoen verdienen bij de club. De aanvaller volgt het voorbeeld van eeuwige rivaal Ronaldo, die afgelopen winter voor een vertrek naar Al Sadd koos. De Portugees staat voor 200 miljoen euro per jaar op de loonlijst.

De vader van Messi heeft in een Instagram-story echter alle geruchten ontkend. ‘Er is absoluut geen akkoord. We nemen pas na het seizoen een beslissing. Vele mensen gebruiken de naam van Lionel om bekend te worden, maar er is maar één waarheid. Er is geen akkoord. Dit lijkt op een gebrek aan respect', vervolgt Messi senior.

‘Er zijn mensen die bewust en opzettelijk bedriegen, zonder enig bewijs voor hun uitspraken’, vervolgt Jorge Messi. ‘Die mensen willen elk kwaadaardig gerucht in nieuws veranderen en denken alleen aan eigenbelang.’

Aflopend contract

Het contract van Messi, die afgelopen winter wereldkampioen werd met Argentinië, loopt aan het eind van dit seizoen af. Al-Hilal zou dus geen transfersom hoeven te betalen voor de zevenvoudig winnaar van de Gouden Bal. Messi speelt sinds 2021 bij Paris Saint-Germain, na 16 jaar bij FC Barcelona te hebben gespeeld. In 71 duels namens de Fransen was Messi goed voor 31 goals en 34 assists.

Diverse andere clubs trokken de afgelopen weken aan Messi. Zo droomt FC Barcelona volgens Spaanse media nog altijd stiekem van een terugkeer van de aanvaller, maar ook Amerikaanse clubs hoopten op zijn komst. Het Inter Miami van eigenaar David Beckham werd de afgelopen maanden veelvuldig in verband gebracht met Messi.

Premier League (Engeland)

Bundesliga (Duitsland)

Primera Division (Spanje)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Serie A (Italië)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ligue 1 (Frankrijk)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Jupiler Pro League (België)

Praat mee, reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.