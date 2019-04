Oxlade-Chamberlain maakt na jaar en twee dagen rentree bij Liverpool

Oppermach­tig Liverpool weer aan kop na bliksem­start

23:02 Naby Keita had vanavond slechts 15 seconden nodig om tot scoren te komen. Het was de snelste Premier League-goal ooit voor Liverpool. De treffer leidde een eenvoudige avond in voor de ploeg van Jürgen Klopp in het duel met Huddersfield Town: 5-0.