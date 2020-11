Pandev (37) held van Noord-Macedonië: 'Nooit gedacht dit op deze leeftijd nog te bereiken’

EK-poule met OranjeGoran Pandev maakte al heel veel mee in zijn voetbalcarrière, maar de 37-jarige aanvaller gaat volgend jaar toch weer een primeur beleven. Dankzij een doelpunt van Pandev debuteert Noord-Macedonië in de zomer van 2021 op het EK. ,,Onze droom is uitgekomen", zei de 37-jarige Pandev, die in Tbilisi het enige doelpunt maakte in de finale van de play-offs tegen Georgië (0-1).

,,De jongens hebben dit verdiend, al beseffen we nog niet helemaal wat we hebben gedaan. Ik had nooit gedacht dat ik op mijn leeftijd nog naar het EK zou gaan", aldus de aanvoerder, die in zijn 114e interland zijn 36e en belangrijkste doelpunt voor Noord-Macedonië maakte. Het leidde tot groot feest in Skopje, waar duizenden mensen met rood-gele vlaggen de straat op gingen. Ze zongen het volkslied en staken vuurwerk af.

Noord-Macedonië, een land met zo'n 2 miljoen inwoners, was nog nooit van de partij op een eindtoernooi. Dankzij Pandev debuteert Noord-Macedonië volgend jaar op het EK, waar het in een groep komt met het Nederlands elftal, Oekraïne en Oostenrijk.

De bekendste speler van het land speelt in Italië al jarenlang bij Genoa. Pandev kwam eerder uit voor onder meer Galatasaray, Napoli, Lazio en Internazionale. Met Inter won Pandev in 2010 vrijwel alle prijzen: de 'dubbel' in Italië, de Champions League en het WK voor clubs. Pandev stopte enkele jaren later als international, uit onvrede over de gang van zaken bij de nationale ploeg. Na de aanstelling van de huidige bondscoach Igor Angelovski in 2015 keerde Pandev echter terug. Kwalificatie voor het EK is voor Pandev de kroon op zijn carrière.

De veteraan had in de aanloop naar het duel met Georgië een filmpje op Instagram geplaatst, waarop te zien is hoe zijn shirt met het rugnummer 10 wordt bedrukt. ,,In dit prachtige tenue, het mooiste ter wereld, heb ik gedurende 19 jaar al 113 interlands gespeeld. Er waren mooie en slechte momenten: veel nederlagen, overwinningen, vreugde en vernederingen. Laten we nu samen onze droom waarmaken.’’ Dankzij een doeltreffend schot van Pandev kwam die droom uit.

Volledig scherm Goran Pandev. © REUTERS