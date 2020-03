Paniek in Serie A: Parma en SPAL komen na crisisoverleg toch in actie

Beide ploegen in Parma hadden de warming up al gedaan, maar gingen vlak voor de wedstrijd zou beginnen weer naar binnen. In het Stadio Ennio Tardini waren al geen supporters welkom vanwege het besmettingsgevaar in Noord-Italië. In Italië worden grote sportevenementen, zoals wedstrijden in de Serie A, al zonder publiek afgewerkt.