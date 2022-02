Paniekerig Benfica geeft zege uit handen en beleeft matige generale voor duel met Ajax

Benfica, de nummer drie van de Portugese competitie, stond een goed kwartier voor tijd met 0-2 voor dankzij treffers van Adel Taarabt en Alex Grimaldo. Boavista voerde de druk echter op en kwam via Gustavo Sauer terug in de wedstrijd. De assist bij de gelijkmaker kwam van voormalig ADO Den Haag-speler Kenji Gorré.



Benfica, met oud-Ajacied Jan Vertonghen in de basis, bibberde en via een geweldige knal van Gaius Makouta kwam de thuisclub langszij. Boavista, slechts twaalfde in de stand, kreeg vervolgens nog kansen op de zege ook. Vooral omdat de bezoekers de weg even kwijt leken.