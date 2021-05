Paniekvoetbal in Hamburg: HSV stelt clubicoon Hrubesch (70) aan als trainer

De paniek is groot bij HSV, dat in 2018 voor het eerst in de geschiedenis degradeerde. Voor het derde seizoen op rij lijken de Hamburgers een terugkeer naar het hoogste niveau te kunnen vergeten. En dat terwijl de Duitse grootmacht, die in 1983 met Hrubesch in de spits de Europa Cup 1 won, tot de 23ste speeldag bovenaan stond in de Tweede Bundesliga.