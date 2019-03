Panucci niet langer de bondscoach van Albanië

Albanië speelt maandag tegen het zwakke Andorra. De assistenten Ervin Bulku en Sulejman Mema nemen de taken van Panucci bij dat duel over.



Panucci was sinds 2017 werkzaam als bondscoach van Albanië. De 57-voudig international, die voor onder meer Internazionale, AC Milan, AS Roma en Real Madrid speelde, was eerder assistent-bondscoach bij Rusland en hoofdcoach bij AS Livorno en Ternana Calcio.