Paris Saint-Germain en Real Madrid staan voor heerlijke kraker in CL

Londense club Dagenham & Redbridge schorst broertje Zouma wel na video van kattenmis­han­de­ling

De Franse verdediger Kurt Zouma (27) mag vooralsnog gewoon in actie komen voor West Ham United na de veelbesproken video waarin hij zijn katten mishandelde, maar zijn broertje Yoan (23) is voorlopig wel geschorst. Yoan speelt even verderop in het oosten van Londen voor Dagenham & Redbridge FC, dat uitkomt op het vijfde niveau van Engeland.

10 februari