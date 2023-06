‘Paris Saint-Germain neemt na één jaar alweer afscheid van coach Christophe Galtier’

Paris Saint-Germain werd het afgelopen seizoen voor de negende keer in de laatste elf seizoenen kampioen van Frankrijk, maar dat het pakken van de landstitel niet meer voldoende is in de Franse hoofdstad, blijkt maar weer. In de Champions League werd PSG dit jaar uitgeschakeld in de achtste finales door Bayern München, terwijl de Cup met de Grote Oren dé heilige graal is in Parijs. Het lukte dus ook Galtier, die vorig jaar de overstap maakte van Nice naar Parijs, niet om de Champions League-droom van PSG waar te maken en hij wordt na een jaar alweer de deur gewezen in het Parc des Princes.

Volgens Le Parisien wist Galtier, ondanks zijn doorlopende contract tot medio 2024, al welk lot hem wachtte na het afgelopen seizoen waarin hij in zowel de Champions League als de Franse beker werd uitgeschakeld in de achtste finales. PSG eindigde bovendien slechts één punt boven Lens en de onvrede bij de fans was dan ook enorm. Zo werd Lionel Messi, die onlangs zijn vertrek aankondigde, al wekenlang uitgefloten door de supporters van PSG. Zij vonden dat de Argentijn in Parijs niet liet zien wat hij bij de Argentijnse ploeg, waarmee hij wereldkampioen werd in Qatar, wel liet zien.

Fans van PSG eisten eerder dit seizoen al het vertrek van Galtier, nadat Franse media hadden bericht over een uitgelekte e-mail van Julien Fournier, voormalig technisch directeur van Galtiers voormalige club Nice. In die mail aan sportief directeur Dave Brailsford schreef Fournier dat Galtier zou hebben gezegd: ‘Julien, je moet beseffen in welke stad we zitten, we moeten daar rekening mee houden, we kunnen niet te veel zwarte spelers en moslims in het team hebben’. Galtier zou volgens Franse media sindsdien beveiligd worden.

Sinds de Qatarese overname was Galtier de zevende coach van Paris Saint-Germain na Antoine Kombouaré, Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, Unai Emery, Thomas Tuchel en Mauricio Pochettino. Julian Nagelsmann zou de volgende in dat rijtje moeten worden, al worden ook de namen van Luis Enrique en Xabi Alonso genoemd.

