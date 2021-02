Parma heeft na Zirkzee ook Pellè binnen in strijd tegen degradatie

Pellè verdiende bij Shandong Luneng liefst 18 miljoen euro per jaar, in totaal dus zo'n 80 miljoen euro sinds zijn transfer van Southampton naar de Chinese Super League na het EK 2016 in Frankrijk. Nu keert de 1,94 meter lange spits dus terug naar zijn geboorteland Italië, waar hij eerder al uitkwam voor Lecce, Catania, Crotone, Cesena, Parma en Sampdoria. Pellè scoorde negen keer in twintig interlands, maar kwam na zijn gemiste strafschop tegen Duitsland (in de verloren penaltyserie tegen Duitsland in kwartfinale EK 2016) niet meer in actie voor de nationale ploeg.



Pellè speelde in het seizoen 2010/2011 al eens voor Parma. In veertien wedstrijden scoorde hij toen twee keer. De Italiaan was toen afkomstig van AZ, waar hij vanaf medio 2007 onder contract stond. Pellè speelde van 2012 tot 2014 bij Feyenoord, waar hij twee succesvolle seizoenen kende met 55 goals in 66 wedstrijden. In 2014 verhuisde hij naar de Engelse subtopper Southampton, waar hij onder Ronald Koeman tot 30 treffers in 81 wedstrijden kwam. Pellè speelde sinds de zomer van 2016 in China. Begin januari vertrok hij bij Shandong Luneng.