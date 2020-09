Patrick Bamford: benaderd door Harvard, behendig met de viool en topscorer van Leeds United

In de 88ste minuut kopte Patrick Bamford zijn club Leeds United gisteren naar de overwinning in de Yorkshire-derby op Sheffield United: 0-1. Het was het derde doelpunt in drie wedstrijden voor de vioolspelende spits, die ook voor loopbaan als Harvard-student had kunnen kiezen.

Waar voetbal voor veel jonge Engelsen een uitweg biedt, is het voor de 27-jarige Patrick Bamford een prettig alternatief. De spits doorliep de jeugdopleiding van Nottingham Forest en belandde in januari 2012 voor anderhalf miljoen euro bij Chelsea. Na zijn middelbare privéschool en uitmuntende cijferlijst kreeg de spits een scholarship aangeboden door Harvard.



De prestigieuze universiteit in de Verenigde Staten was bereid de volledige Business-opleiding van de talentvolle spits te vergoeden. Bamford verkoos een profcontract bij Nottingham Forest echter boven een academische carrière op Harvard. Zelf noemde Bamford de wereldberoemde universiteit een ‘back-up’. Voormalig docenten van Bamford vertellen in verschillende Engelse media over zijn talenknobbel. Zo zou de spits onder meer vloeiend Frans, Spaans en Duits spreken, vrij uitzonderlijk voor een Engelse voetballer die altijd in eigen land heeft gespeeld. Gareth Bale sprak na zeven jaar bij Real Madrid nog altijd geen Spaans.

Ook muzikaal onderlegd

Bamford stond vijf jaar onder contract bij Chelsea, maar speelde daar nooit in de hoofdmacht. Hij werd verhuurd aan MK Dons, Derby County, Middlesbrough, Crystal Palace, Norwich City en Burnley. Hij stapte in januari 2017 definitief over naar Middlesbrough, waar hij in 2015 als huurspeler al werd verkozen tot beste speler in het Championship. In zijn periode in het grauwe Middlesbrough heeft hij op de piano voor de voltallige selectie een stuk van Bach gespeeld, vertelde Bamford een paar jaar terug in The Times. Ook beheerst hij de viool, saxofoon en gitaar.

In het kampioensjaar van Leeds United afgelopen seizoen werd Bamford clubtopscorer met zestien goals in 45 duels, maar was er veel kritiek op zijn vele gemiste kansen. Voor het seizoen begon waren er twijfels of zijn voetbalkwaliteiten toereikend zouden zijn voor de Premier League, het niveau waarop hij zich nog niet had bewezen. Met drie goals in drie duels is Bamford uitstekend van start gegaan. De komende jaren hoopt hij nog zo veel mogelijk te scoren in de Premier League, maar over ‘het zwarte gat’ na zijn carrière lijkt Bamford zich geen zorgen te hoeven maken.

