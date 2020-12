‘Patron’ Botman: betrouwbaar, solide en man van weinig woorden

Door Frank Molema



Een ‘patron’. Het optreden van Sven Botman in de Franse topper tegen Paris Saint-Germain kon sportkrant L’Équipe wel bekoren. De ‘onpasseerbare’ oud-speler van Ajax en SC Heerenveen hield afgelopen weekend met Lille het doel schoon tegen de veelscorende titelfavoriet. Samen met zijn kompaan in de verdediging, de ervaren Portugese captain José Fonte, was hij de uitblinker bij Lille. Un bon match, aldus de Fransen.

Botman kan al maanden rekenen op lovende kritieken. Zijn carrière zit in een stroomversnelling: door Ajax afgelopen zomer verkocht aan Lille, enkele maanden later al opgeroepen voor Oranje. Natuurlijk, veel verdedigers waren er door blessures niet bij, maar dat hij nu al door bondscoach Frank de Boer bij de selectie gehaald zou worden, dat had jeugdtrainer Gery Vink niet durven voorspellen.

Volledig scherm Sven Botman in actie tegen Paris Saint-Germain. © BSR Agency

Ontwikkeling

Vink had Botman bij Ajax onder zijn hoede, bij de onder 17 en onder 19. ,,Ja, dan gaat het ineens snel’’, zegt de coach. ,,Soms kan je de ontwikkeling van een speler niet altijd goed inschatten, dan ontstaat er opeens iets. Dat is ook meteen het mooie aan voetbal.’’

Vink zag bij Ajax onder 17 een ‘zeer betrouwbare jongen’ die in zijn puberteit nog wel zijn plaats moest vinden. ,,In die leeftijdsklasse draait het niet meer alleen om techniek, maar wordt ook fysieke kracht belangrijk. Het gaat om winnen van wedstrijden, overleven. Dat is een interessant proces en daarin heeft Sven best wat pieken en dalen gekend.’’

Looptraining

Volledig scherm Door zijn sterke optreden werd Sven Botman opgeroepen voor het Nederlands elftal. Bij Jong Oranje is hij een vaste kracht in de defensie. © ANP Volgens Vink kon Botman altijd zijn mindere kwaliteiten verbloemen omdat hij groter en sterker was dan zijn leeftijdsgenoten, maar bij de onder 17 vielen die voordelen weg. De verdediger miste wendbaarheid en snelheid, zag Vink. ,,Met veel ambitie en de juiste mentaliteit is hij toen vol aan de bak gegaan met zichzelf. Dat heeft veel bloed, zweet en tranen gekost. Als je bijvoorbeeld startsnelheid mist, moet je je tactisch verbeteren. Hij kreeg looptraining, ging ook thuis aan de bak, eiste veel van zichzelf. Dat het nu zo goed gaat met zijn carrière, is prachtig. Hij heeft hij dat zelf verdiend.’’

Verhuurd aan Heerenveen

Gerry Hamstra, technisch manager van SC Heerenveen, zag het talent van de Ajacied en haalde hem in 2019 op huurbasis naar Friesland. Heerenveen wilde een optie tot koop in het contract laten opnemen, maar Ajax ging daarmee niet akkoord. ,,Marc Overmars was ervan overtuigd dat Sven het zou halen’’, zegt Hamstra.

Hij is onder de indruk van Botman. ,,Bij Sven wordt vaak eerst gekeken naar de kwaliteiten die hij mist. Is hij wel snel en wendbaar genoeg? Kan hij met ruimte in zijn rug spelen? Maar hij heeft alle kwaliteiten van een pure verdediger: kan goed duelleren, koppen, is een echte winnaar en kan zich op het laatste moment ervoor gooien. Als Sven voor jou staat: dat is Sven. Heel solide, betrouwbaar, doet geen gekke dingen. Ook in zijn persoonlijkheid. Hij is een man van weinig woorden. Doen.’’

Natuurlijk had de technisch manager niet verwacht dat Botman nu al op de deur klopt van het Nederlands elftal. Dat hij juist in het buitenland uitstekend presteert, is voor hem minder een verrassing. ,,In het buitenland kijken ze heel anders naar verdedigers. Je moet kunnen duelleren en je man uitschakelen. In Nederland moet je je aanbieden, tussen de linies door spelen. In de Nederlandse competitie moest hij daarin wel een stap maken. Of hij beter past in de Ligue 1? Misschien wel. Hij bewijst dat-ie in een sterkte competitie moeiteloos mee kan.’’

Volledig scherm Sven Botman in duel met Morgan Sanson van Olympique Marseile. © BSR Agency