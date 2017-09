Paulo Dybala: baby-face met killersinstinct

Dybala werd geboren in Laguna Larga, in de Argentijnse provincie Córdoba, maar op en top Argentijns is zijn roots niet. Zijn opa, Bolesław Dybała, ontvluchtte in de Tweede Wereldoorlog het door nazi's geterroriseerde Polen. De oma van de moeder van Paulo Dybala kwam uit Italië. Het is de reden waarom Dybala ook een Italiaans paspoort bezit. Zamparini was van de Italiaanse genen van Dybala op de hoogte en haalde hem in 2012 naar Palermo. Dybala, die nota bene speelde in de tweede divisie bij het zeer bescheiden Instituto, kostte tien miljoen euro.



A star was born in Palermo. Elk jaar werd Dybala beter en beter. In 2015 klopte Juventus aan. De Oude Dame legde ongeveer 30 miljoen voor hem neer, een schijntje in het kader van de voorbije krankzinnige transferzomer. In Turijn brak hij definitief door. En hoe! Met het rugnummer 21, ooit ook gedragen door iconische Juve-spelers als Zinédine Zidane, Pavel Nedved en Andrea Pirlo, stapte Dybala op zevenmijlslaarzen door de Serie A. Al snel repte niemand bij de Bianconeri nog over Carlos Tévez, Dybala's illustere landgenoot.