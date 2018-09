Pekerman weg bij Colombia, Hiddink genoemd als opvolger

Pekerman had de Zuid-Amerikanen zes jaar langer onder zijn hoede. Bij het WK van 2014 bereikte Colombia de kwartfinale en deze zomer strandde het land in de achtste finales.



,,Het was een persoonlijke beslissing. We vinden het jammer dat hij gaat. Wij danken José voor alles wat hij voor het Colombiaanse voetbal gedaan heeft'', aldus Ramón Jesurún, voorzitter van de Colombiaanse bond.



Interim-coach Arturo Reyes zit de komende twee oefenwedstrijden tegen Venezuela (vrijdag) en Argentinië (volgende week dinsdag) op de bank.

De Colombiaanse bond gaat niet in op namen van opvolgers. Volgens de krant El Tiempo is Guus Hiddink in beeld. Ook de Argentijnen Gerardo Martino en Néstor Lorenzo (assistent van Pekerman) worden genoemd.