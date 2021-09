Pelé mag afdeling intensieve zorg verlaten na verwijderen tumor

Video's Sensatione­le rentree Cristiano Ronaldo bij Manchester United

11 september Met de steun van tienduizenden heeft Cristiano Ronaldo op Old Trafford bij zijn rentree voor Manchester United meteen de hoofdrol opgeëist. De Portugese superster begon in de basis en scoorde de eerste twee doelpunten tegen Newcastle United: 4-1. Donny van de Beek viel in de 85ste minuut in bij de thuisploeg.