Pelé moet vrezen: pas 28-jarige Neymar heeft alle records in zicht

Vraag een gemiddelde voetballiefhebber na wie de grotere van de twee is, de Braziliaan Ronaldo of Neymar, en vermoedelijk zal die wijzen naar O Fenômeno. Neymar is in de publieke beeldvorming toch vaak de fopduiker, die irritatie opwekt bij de conservatieve liefhebber. Het showmannetje, de Instagram-ster, ook de speler die vaak op negatieve wijze krantenkoppen haalt, als hij bijvoorbeeld weer eens ‘geblesseerd’ is als z’n zusje jarig is.



Net als bij Cristiano Ronaldo werkt bij Neymar zijn imago niet mee. Bij de Portugees kantelt dat wel: met zijn honderd interlandgoals en zijn nauwelijks verminderde scoringsdrang bij Juventus op 35-jarige leeftijd kan zelfs de grootste negatieveling niet ontkennen dat Ronaldo tot de besten aller tijden behoort. Statistisch gezien is dat een stap die ook Neymar kan maken. Hij staat al op 64 interlanddoelpunten voor Brazilië, maar heeft in principe nog vele jaren op topniveau te gaan. Dus waarom zou hij Cristiano Ronaldo niet kunnen achterhalen en misschien zelfs het record van Ali Daei, de man die namens Iran 109 interlanddoelpunten maakte, niet kunnen breken?

Gisteren maakte Neymar er drie tegen Peru (2-4), waaronder twee penalty’s. Hij is nog maar dertien doelpunten verwijderd van het record in Brazilië van Pelé, die 77 keer scoorde in 92 interlands voor De Goddelijke Kanaries. Ronaldo, die op 62 doelpunten in 98 interlands staat, is Neymar nu dus kwijt. Hij eerde hem door een kenmerkende Ronaldo-viering te imiteren, door met zijn vinger te schudden. Neymar schudde eerder al namen als Romario (55) en Zico (48) af. Knap voor een flankaanvaller, al speelde Neymar wel al maar liefst 103 wedstrijden voor zijn land. Nu al meer dan al zijn concurrenten op die topscorerslijst vol met grote namen.

Quote Neymar is onvoorspel­baar, kan assists geven én scoren. Hij wordt alleen maar beter en steeds volwasse­ner. Tite

Bondscoach Tite van Brazilië wilde zich gisteravond niet aan een vergelijking tussen alle Braziliaanse topaanvallers wagen. ,,Elke generatie heeft zijn eigen waarde. Ronaldo, Rivaldo, Romário, Bebeto - allemaal speelden ze in een andere tijd. Het is oneerlijk om vergelijkingen te maken. Neymar is onvoorspelbaar, kan assists geven én scoren. Hij wordt alleen maar beter en steeds volwassener.”



Neymar staat inderdaad ook al op 43 assists naast zijn 64 goals. Voor zijn land scoort hij gemiddeld 0,621 keer per wedstrijd. Bij zijn clubs Santos, FC Barcelona en Paris Saint-Germain zit hij zelfs iets boven dat gemiddelde: 313 goals in 499 wedstrijden maakt 0,627. PSG speelt vrijdag al de uitwedstrijd in Nîmes, dus vermoedelijk speelt Neymar komende dinsdag tegen Manchester United in de Champions League zijn 500ste wedstrijd in clubverband. Voor PSG speelde hij vanwege twee voetblessures en corona nog niet meer dan 20 competitieduels in een seizoen.

Vermoedelijk schudt Neymar in de loop der jaren ook Pelé nog af en zal in de verre toekomst duidelijk worden of Cristiano Ronaldo en Daei hun cijfers uit de boeken geschoten zien worden. Maar hoe mythisch Neymar uiteindelijk in eigen land zal zijn, zal ook te maken hebben met prijzen. Hij won goud op de Olympische Spelen in 2016 in zijn eigen land en de Confederations Cup in 2013. Dat staat in schril contrast met Pelé (drievoudig wereldkampioen) en Ronaldo (tweevoudig wereldkampioen). Dat is de druk die Neymar over twee jaar meeneemt naar Qatar.

