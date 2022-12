Pelé speelde met Brazilië één keer tegen Oranje, maar ook tegen Feyenoord en PSV

Pelé begon in de basis bij Brazilië, maar werd al na een half uur gewisseld. Vooraf was contractueel vastgelegd dat de wereldster slechts 30 minuten zou spelen. Een jaar eerder had Pelé met de ‘Seleção’ op het WK in Chili de wereldtitel geprolongeerd.



De interland tegen Oranje was onderdeel van een Europese tournee van de Brazilianen. De wereldkampioen speelde een dag later in Eindhoven ook een vriendschappelijke wedstrijd tegen PSV. Pelé speelde ook tegen Feyenoord. Dat was in 1959 in Groningen. Pelé speelde toen met Santos en scoorde twee keer bij de 3-0 overwinning in het Oosterparkstadion.