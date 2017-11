Pellegrino looft Van Dijk: 'Hij is nu gefocust op Southampton'

Om zijn droomtransfer te forceren diende Van Dijk afgelopen zomer zelfs een officieel transferverzoek in bij Southampton, maar een deal kwam er niet. Nu, drie maanden later, reist hij alsnog af naar Liverpool, gewoon in het shirt van Southampton. ,,Ik denk niet dat het moeilijk zal zijn voor Virgil, want hij is nu voor honderd procent op Southampton gefocust. Hij traint ook goed," aldus Southampton-manager Mauricio Pellegrino, die in 2005 zelf ook twaalf duels voor Liverpool speelde.

,,Virgil wil steeds beter gaan spelen, want hij is er sinds maart uit geweest en heeft sindsdien amper gespeeld," vervolgt Pellegrino, die weinig durft te zeggen over een mogelijk vertrek in de komende transferperiode in januari. ,,We hebben daar geen controle over. Elke transferperiode opnieuw zijn er weer clubs die onze spelers willen kopen. Maar wij kijken zelf ook naar versterking. Dat hoort er allemaal bij. Voetbal is vandaag de dag meer business geworden."