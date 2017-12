Pellegrino wil meerdere spelers voor 'goudhaantje' Van Dijk

De Oranje-international levert de club naar verluidt 75 miljoen pond op, een kleine 85 miljoen euro. ,,Je moet goed nadenken hoe je dit geld investeert om ons team beter te maken'', zei de Argentijnse coach. ,,Southampton is geen club die spelers haalt voor 80 miljoen of 50 miljoen pond.''



Van Dijk, die zich op 1 januari in Liverpool meldt, wordt door de transfer de duurste verdediger ter wereld. Ook Pellegrino wil daarvan profiteren. ,,Dit betekent misschien dat we een aantal goede spelers kunnen aantrekken. Misschien krijgen we voor één topspeler er drie terug. We hebben wat jongens op het oog.''



Voordat nieuwe spelers vanaf maandag kunnen worden aangetrokken, speelt Southampton nog een lastige uitwedstrijd tegen Manchester United.