Penaltykillers trekken capriolenlade open: ‘Weer typisch Nederlands om dit gedrag te veroordelen’

Andrew Redmayne is een naam waar de hersenen van menig voetballiefhebber niet direct op aanslaan. Toch werd hij gisteren plotseling het gesprek van de dag. De doelman werd speciaal voor de strafschoppenserie bij Australië-Peru ingebracht en haalde vervolgens alles uit de kast om zijn tegenstander te imponeren. Meesterlijk of bloedirritant?

Met regelmaat wordt de strafschoppenserie in de voetballerij bestempeld als loterij. Dit stuit de echte penaltyspecialisten echter tegen de borst. „Het is een kwestie van het bestuderen van de tegenstander, maar ook van het uit zijn concentratie halen van de tegenstander”, zegt voormalig Ajax-keeper Diederik Boer, die zelf bijna 30% van zijn penalty's stopte. „Je moet weten wie de nemers zijn en wat hun favoriete hoek is.”

Op die manier kunnen keepers zich onderscheiden. „Ik heb bijvoorbeeld met Arek Milik gespeeld, die nam negen van de tien penalty’s altijd over zijn standbeen heen als er druk op stond. Dat soort dingen moet je weten.” Buiten het feit dat een goede voorbereiding invloed heeft op de strafschoppenserie, kan ook het intimideren van de tegenstander lonen. „Door naar een hoek te wijzen of wat heen en weer te lopen, gaat de speler twijfelen.”

Quote Een dansende Australi­sche keeper die de held wordt, dat is toch mooi? Jelle ten Rouwelaar

Tim Krul werd ooit de penaltyheld van Nederland door met allerlei gebaartjes en bewegingen de nemer af te leiden en Redmayne werd dat bij Australië door al dansend op de doellijn een strafschop te keren. Na afloop was er op sociale media nog wel wat te doen over het ‘irritante’ gedrag van de doelman. Ook oud Oranje-doelman Ronald Waterreus heeft zich eraan gestoord, zo liet hij weten bij NOS Sportforum.

„Als ze mij hadden gevraagd in te vallen en dan zo te moeten doen, had ik gezegd: neem maar iemand anders. Dit moet je toch niet willen”, aldus Waterreus. Boer kijkt daar heel anders tegenaan. „Als je niets doet, dan gebeurt er ook niets in het hoofd van de nemer.”

Voormalig NAC-doelman Jelle ten Rouwelaar pakte in zijn actieve loopbaan bijna een derde van zijn strafschoppen. Hoewel hij zelf iets minder theater maakte bij een strafschop tegen, snapt hij de consternatie niet. „Een dansende Australische keeper die de held wordt, dat is toch mooi? Het is wel weer typisch Nederlands dat wij dit soort gedrag veroordelen. Iedereen heeft dan weer zijn mening over hem klaar omdat hij anders handelt dan ‘normaal’, maar hij wint wel uiteindelijk. Daar gaat het om.”

„Ik denk dat je alles moet aangrijpen om te winnen.” Zo spreekt het volgens Ten Rouwelaar eerder in het voordeel van een doelman als hij alles uit de kast trekt. „Er zijn genoeg bewijzen dat het loont als je dit heel serieus neemt. Ik weet zeker dat het invloed heeft. Al werkt het maar één keer in je voordeel, dan is dat het al waard. De grens is voor mij dat het Fair Play moet zijn, je moet geen mensen beschadigen, maar verder draait het alleen om de winst.”

Quote Een specialis­ti­sche nemer in de 120ste minuut inbrengen is niet raar. Waarom dit dan wel?” Diederik Boer

Louis van Gaal baarde in 2014 opzien door Krul in te brengen voor Jasper Cillessen en gaf op de persconferentie van gisteren aan wederom een penaltyspecialist mee te nemen. Toch wordt het inbrengen van een keeper net voor de strafschoppenserie nog vaak weggezet als interessantdoenerij. „Het kan toch dat de één wat meer een strafschoppenspecialist is dan de ander?”, vraagt Boer zich af. „Dan is het helemaal niet raar om het te wisselen. Een specialistische nemer in de 120ste minuut inbrengen is niet raar. Waarom dit dan wel?”

Ook als het aan Ten Rouwelaar ligt, heeft Van Gaal groot gelijk. „Als er een strafschoppenspecialist is, dan zou ik dat zeker overwegen. Het geeft extra kans om door te gaan. Ik kan momenteel alleen geen specialist opnoemen. Misschien grijpen ze wel weer terug naar Krul”

Volledig scherm Tim Krul. © ANP