Pep blijft maar sleutelen aan City-defensie: achterhoede kostte meer dan heel Bayern

Door Jeffrey van der Maten



68 miljoen euro, dat maakte Manchester City deze week over naar Benfica. Daarmee behoort de Portugese centrumverdediger in één klap tot de duurste verdedigers ooit. Een blik op de hoogste transfersommen voor defensieve krachten geeft een opvallend hoog Guardiola-gehalte. De 49-jarige Catalaan heeft er de afgelopen jaren namelijk een handje van om miljoenen in zijn verdediging te pompen.



409,1 miljoen euro, om precies te zijn. In ruil voor dat astronomische bedrag strikte Manchester City de laatste jaren zeven peperdure verdedigers. Samen met Dias maakte Nathan Aké deze transferwindow de overstap naar het Etihad Stadium in Manchester. Dat leverde Bournemouth 45,3 miljoen euro op. Benjamin Mendy (AS Monaco, 57,5 miljoen), John Stones (Everton, 55,6 miljoen), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao, 65 miljoen), Kyle Walker (52,7 miljoen, Tottenham Hotspur) en João Cancelo (Juventus, 65 miljoen) besloten eerder al op de avances van Guardiola in te gaan.