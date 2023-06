Pep Guardiola deelt Champions League-premie met ‘onmisbaar’ personeel Manchester City

Ronaldo valt buiten elftal van het jaar Saoedische competitie

Cristiano Ronaldo is niet opgenomen in het elftal van het jaar in de Saudi Pro League. De 38-jarige Portugees speelt sinds januari voor topclub Al-Nassr. Teamgenoten Luiz Gustavo en Ghislain Konan zijn wel terug te vinden in het beste elftal, dat werd samengesteld door databureau Opta Analyst.