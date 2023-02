Pep Guardiola gelooft in onschuld Manchester City: ‘Ik verzeker jullie meer dan ooit dat ik wil blijven’

Het is de tweede keer sinds de komst van Guardiola in 2016 dat City onder vuur ligt. De club werd in februari 2020 door de UEFA voor twee jaar uitgesloten van Europees voetbal vanwege het overtreden van de regels van Financial Fair Play, maar het internationaal sporttribunaal CAS maakte de straf vervolgens ongedaan.

,,Mijn eerste gedachte is dat we al veroordeeld zijn”, verklaarde Guardiola vrijdag. ,,Wat er is gebeurd, is hetzelfde als wat er met de UEFA is gebeurd. Er waren al beschuldigingen en nu worden we aangeklaagd. De club heeft toen ook bewezen dat ze onschuldig waren.”

Plotseling moet grootmacht Manchester City vrezen voor degradatie na 113 overtredingen in 14 jaar

,,Ik ben niet van plan om mijn plek te verlaten. Soms twijfel ik, want zeven of acht jaar is een lange tijd bij een club, maar nu wil ik niet meer weg. Mensen zeggen ‘ze hebben tegen je gelogen’. Ze hebben niet tegen mij gelogen. Kijk wat er bij de UEFA is gebeurd. Nu is het hetzelfde geval. Waarom zou ik mijn mensen niet vertrouwen en wel de leidinggevenden van de andere clubs.”

Guardiola verlengde onlangs zijn contract bij City tot 2025. De succescoach veroverde onder meer vier keer de landstitel tijdens zijn periode in Manchester.

