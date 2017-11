Peru in extase na eerste WK-ticket in 36 jaar

Meteen na het laatste fluitsignaal brak in heel Peru een waar volksfeest los. Voor het eerst sinds 1982, bij het einde van de legendarische generatie rond Teofilio Cubillas en Julio César Uribe, meldt La Blanca y Roja zich volgend jaar weer bij een WK. Straten liepen vol, het rood-wit regeerde en seismografen in buurland Chili registreerden waarden die duiden op een aardbeving in Peru. Het feest zal vandaag nog wel even voortduren. De Peruaanse president Pedro Pablo Kuczynski beloofde voor vandaag een nationale feestdag bij plaatsing voor het WK.



De zege op Nieuw-Zeeland was dik verdiend. Op een kleine fase na de rust na, toen de All Whites - in het Estadio Nacional van Lima spelend in het zwart - de lichtgeblesseerde stormram Chris Wood van stal haalden - heerste Peru. Het spel van de ploeg van de Argentijnse bondscoach Ricardo Gareca was heel wat beter dan zaterdag in het eerste duel. De bezoekers kwamen er vandaag nauwelijks aan te pas.