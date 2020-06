Peter Bosz: ‘Als liefhebber geniet ik van Bayern’

Aan de vooravond van het topduel met Bayern München sprak trainer Peter Bosz van Leverkusen mooie woorden over de tegenstander. ,,Als voetballiefhebber geniet ik van de manier waarop zij op dit moment spelen. Dat is soms indrukwekkend." Als nummer 5 heeft Leverkusen 11 punten achterstand op de koploper uit het zuiden.

Hoewel Bayern sinds de hervatting van de Bundesliga veel indruk maakt, wijkt de voorbereiding op de ontmoeting voor Bosz niet af van wat gebruikelijk is. ,,Voor 95 procent gaan wij uit van onszelf en proberen we te doen wat we willen doen. Voor 5 procent houden we rekening met de tegenstander. Dat is niet anders dan bij andere wedstrijden.”

Vorig seizoen, in januari 2019, won Leverkusen thuis van Bayern (3-1), dit seizoen won de club ook in München (1-2). ,,Als we nu voor de derde keer op rij van de kampioen winnen hebben we iets bijzonders gepresteerd”, vervolgt Bosz. ,,Maar dat op zich is niet zo belangrijk. We willen ons kwalificeren voor de Champions League en vooral daarom hebben we de punten heel hard nodig.”

Volledig scherm Leon Bailey viert feest in Munchen, waar Leverkusen dit seizoen met 1-2 won van Bayern. © Matthias Balk/dpa

Mogelijkheden ziet Bosz altijd. ,,We moeten in onszelf geloven, met passie spelen en durven aan te vallen. Daarnaast moeten we ons spel op bijna perfecte wijze uitvoeren om een kans te maken. Dan kan het. Maar Bayern is sterk, kent van aanval tot verdediging eigenlijk geen zwakke plekken. Bovendien heeft de club ook nog eens heel veel individuele kwaliteit.”