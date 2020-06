Peter Bosz één wedstrijd verwijderd van hoofdprijs

Als trainer won Bosz alleen de titel in de Keuken Kampioen Divisie in 2004-2005. Vaak was hij dichtbij, bijvoorbeeld met Ajax in de finale van de Europa League in 2017. Het is dan ook een imago dat een beetje aan Bosz kleeft: de attractieve trainer die nauwelijks prijzen pakt. Op 4 juli mag hij een gooi gaan doen naar de Duitse beker. Morgenavond laat weet Bayer wie de tegenstander is, als Bayern München en Eintracht Frankfurt om 20.45 uur in München de andere halve finale spelen.