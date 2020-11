Piepjong talent Bellingham (17) voor het eerst opgeroepen voor Engeland

Jeroen Zoet komt waarschijn­lijk begin 2021 weer in actie voor Spezia

10:30 Keeper Jeroen Zoet van het Italiaanse Spezia heeft na een vervelende start in de Serie A weer enig perspectief en weet waar hij na zijn blessure aan toe is. Naar nu blijkt is de voormalig PSV’er nog tot eind december uit competitie door een zware lieskwetsuur. Waarschijnlijk komt Zoet vanaf begin 2021 dus weer in actie bij zijn nieuwe werkgever.