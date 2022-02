Pierre-Emerick Aubameyang sneert naar Arsenal-coach Mikel Arteta: ‘Ik denk dat het alleen zijn probleem was’

,,Barça is een geweldige club die de Champions League moet winnen. Daarom ben ik hierheen gekomen. Ik ben hier om er alles aan te doen om weer in de Champions League te komen en vervolgens voor de beker te gaan. Dit is de kans van mijn leven. Barça is een van de beste clubs ter wereld. Ik heb altijd de wens gehad om in La Liga te spelen; het is iets waar ik als kind van heb gedroomd.”

De 32-jarige Aubameyang vertrok bij Arsenal, waar hij in onmin leefde met trainer Mikel Arteta. ,,Ik denk dat het alleen zijn probleem was. Hij was niet blij en dat was het. Ik kan niets anders zeggen, want dat is wat er is gebeurd. Ik was niet erg blij en nu voel ik me beter. Het waren een paar moeilijke maanden. Soms is voetbal zo. Als ik hier iets over zou moeten zeggen, zou ik namens mezelf zeggen dat ik nooit slechte bedoelingen had. Nu moet ik dit achter me laten, want het is verleden tijd. Ik wil aan de toekomst denken.”