Pim Verbeek bijna onsterfelijk als bondscoach van Oman

'Prins Poldi' opent kebabzaak in Keulen

15:12 De Duitse oud-international Lukas Podolski opent zaterdag in Keulen zijn eigen döner kebab-afhaalrestaurant. De voetballer, die in 2014 wereldkampioen werd met de Mannschaft, bouwt daarmee geleidelijk zijn culinaire nevenarbeid uit, want hij bezit ook al een ijssalon in de Domstad.