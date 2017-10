Piqué: Waarom zou ik niet over politiek mogen praten?

Piqué, die 86-voudig international is en uit een klein dorpje in het binnenland van Catalonië komt, benadrukte zijn volledige inzet voor het Spaanse elftal. ,,Ik speel al 15 jaar in de nationale selecties, ik beschouw dit als mijn familie. Ik vind dit allemaal vooral ongemakkelijk voor mijn medespelers, die maar steeds naar mij worden gevraagd. Daarom zit ik hier nu, om mijn verhaal te doen.”



Een verhaal dat via de sociale media direct al tonnen van kritiek en beledigingen opleverde, en vermoedelijk niet zal helpen vrijdag in het stadion van Alicante voor rust of begrip te zorgen, ondanks zijn slotbetoog. ,,Catalonië wordt niet behandeld zoals het verdient. Om erger te voorkomen moeten de leiders met elkaar gaan praten om nader tot elkaar te komen, net zoals we hier ook bij de selectie doen. Ook al zijn we allemaal anders, wederzijds respect is het belangrijkste wat er is.”