Pirlo neemt zorgen over De Ligt weg: WK-kwalificatieduels Oranje niet in gevaar

Leonardo Bonucci en Giorgio Chiellini ontbraken allebei al voor de thuiswedstrijd tegen het Spezia van Jeroen Zoet en in de warming-up moest ook De Ligt, die aanvankelijk een basisplaats zou hebben, afhaken. Zijn plek werd ingenomen door Gianluca Frabotta en De Ligt zag vanaf de zijkant toe hoe zijn ploeggenoten een 3-0 zege boekten op Spezia.



Na afloop nam Pirlo al snel de grootste zorgen omtrent de Oranje-international weg. ,,Álvaro Morata was vandaag weer terug en scoorde direct. Hopelijk kunnen we de komende dagen ook andere spelers weer verwelkomen. Zo verloren we De Ligt in de warming-up. Hij heeft afgelopen weekend een tik tegen zijn kuiten gekregen tegen Hellas Verona en hij voelde zijn kuiten stijf worden tijdens de warming-up. Het zou geen serieuze blessure moeten zijn, maar dat zullen we morgen uiteraard testen.”