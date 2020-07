Pirlo, Seedorf en Weah: dit soort wondergoals kan AC Milan vanavond wel gebruiken

Zlatan Ibrahimovic is geen speler voor de Europa League en AC Milan is geen club voor de Europa League, zo vond Ibrahimovic. Toch is de Europa League dit seizoen het hoogst haalbare voor de roodzwarte formatie uit Milaan en eigenlijk is het al een klein wonder te noemen dat de club überhaupt nog in aanmerking komt voor een rechtstreekse plaats in de Europa League. Er moeten dan nog vier punten goedgemaakt worden ten opzichte van AS Roma, dat nog uitwedstrijden tegen Torino en Juventus speelt.



Het seizoen begon namelijk waardeloos voor AC Milan, waar Marco Giampaolo aan het seizoen begon als coach. Na zes speelrondes had AC Milan vier nederlagen te verwerken gekregen en stond het op een zestiende plek. Na de zevende speelronde, na een 1-2 zege op Genoa, moest Giampaolo het veld ruimen. Stefano Pioli nam het roer in Milaan over, maar ook hij leek de gevallen topclub niet aan de praat te krijgen. Piolo won slechts één van zijn eerste zes wedstrijden en AC Milan bleef maar schommelen rond de dertiende plaats.