Pizarro heeft banen voor het uitkiezen bij Bayern en Werder

Pizarro is er nog niet uit of hij nog een jaar doorgaat bij Bremen of aan het einde van het seizoen stopt. Hij hoeft ook in het laatste geval niet weg bij de Noord-Duitse club. ,,We kunnen ons goed voorstellen dat hij hier blijft werken. Maar hoe het verdergaat, is aan Claudio. Hij krijgt alle tijd er rustig over na te denken,” zei technisch directeur Frank Baumann van Werder Bremen.