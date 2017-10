Pizzi gooit handdoek in de ring na uitschakeling Chili

Sampaoli: Niet alles moet om Messi draaien

7:29 De Argentijnse bondscoach Jorge Sampaoli was vol lof over het optreden van zijn sterspeler Lionel Messi in de beslissende WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ecuador. Met drie treffers leidde de voetballer van Barcelona Argentinië naar het WK (1-3).