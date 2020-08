Pjanic positief getest op corona, sluit later aan bij Barça

Barça meldt dat de besmetting aan het licht is gekomen na een positieve test op 22 augustus, toen Pjanic zich niet helemaal goed voelde. Hierdoor zal de Bosniër twee weken in quarantaine gaan in zijn geboorteland en pas later aansluiten bij de selectie van Ronald Koeman. Pjanic mist dus in ieder geval de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen bij de club, die er 60 miljoen euro voor over had om hem na negen jaar weg te plukken uit de Serie A. Eigenlijk zou hij zich volgende week melden in Catalonië. Een meevaller voor de nummer 2 van het afgelopen La Liga-seizoen is dat het sowieso al later aan de competitie begint dan andere clubs. Ploegen die na de hervatting nog Europees actief zijn geweest krijgen twee weken extra rust.



,,Gelukkig ben ik in orde en vertoon ik geen symptomen", schrijft Pjanic bij een foto op Instagram. ,,Maar als ik één ding heb geleerd is het wel dat we niets voor lief moeten nemen, zelfs niet de dingen die we als routine beschouwen. We moeten de regels volgen en voorzichtig zijn, zonder dat we in paniek raken.”