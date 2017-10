PL-clubs wijzen voorstel topploegen af voor andere verdeling tv-gelden

Bondscoach Löw maakt zich zorgen na povere resultaten Duitse clubs

17:53 De prestaties van de Duitse voetbalclubs in Europa baren Joachim Löw zorgen. ,,Als je alle wedstrijden in de Champions League en Europa League verliest, is dat best wel alarmerend'', aldus de bondscoach, die zich morgen met zijn ploeg in Noord-Ierland hoopt te plaatsen voor het wereldkampioenschap van volgend jaar in Rusland.