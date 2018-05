Platini: Trucs uitgehaald voor droomfinale Frankrijk - Brazilië in '98

Frankrijk was het gastland van het WK 1998 terwijl Brazilië de nummer één van de wereld was. Frankrijk werd in groep C geplaatst terwijl De Goddelijke Kanaries in groep A werden ingedeeld. Als beide landen groepswinnaar zouden worden, zouden de landen elkaar op z'n vroegst pas in de finale treffen. En zo geschiedde. Frankrijk stoomde ten koste van Zuid-Afrika, Saoedi-Arabië, Denemarken, Paraguay, Italië en Kroatië door naar de finale terwijl Brazilië eerste werd in een groep met Schotland, Marokko en Noorwegen, waarna ook Chili, Denemarken en Nederland werden verslagen.