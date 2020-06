Platini wordt nu ook beschuldigd van wanbeheer en verduistering

Van Skrtel naar Van Dijk Transforma­tie van Liverpool: zo werd de subtopper onder Klopp landskampi­oen

8:50 In vijf seizoenen zette Jürgen Klopp Liverpool naar zijn hand, met de eerste landstitel sinds 1990 tot gevolg. Hoe transformeerde de ploeg in vijf jaar onder leiding van de Duitser in een ontembare landskampioen? De meest gebruikte spelers in Klopp's debuutseizoen en nu vergeleken.