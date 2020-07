Play-offs weer uit zicht voor Derby County, Brentford houdt hoop op directe promotie

Ontwrichte schouder in krankzinni­ge penalty­reeks houdt doelman Van der Hart maanden aan de kant

15:01 De knotsgekke penaltyserie in het Poolse bekertoernooi was het laatste wapenfeit van Mickey van der Hart dit seizoen. De doelman van Lech Poznan is terug in Nederland en maakt zich, nadat zijn schouder woensdag andermaal uit de kom schoot, op voor een maandenlange revalidatie.