Ploeg die Stams Cincinnati na penalty's uitschakelde wint MLS is Back Tournament

Het scheelde niets of Stam en FC Cincinnati hadden Portland Timbers in de achtste finale van het MLS is Back Tournament uitgeschakeld. Jürgen Locadia kreeg destijds een enorme kans om de zege in de slotfase veilig te stellen voor FC Cincinnati, maar hij miste en uiteindelijk was het Portland Timbers dat na penalty's te sterk was voor de ploeg van de Nederlandse coach. Het zal in de nacht van dinsdag op woensdag nog een kleine wrange nasmaak hebben gegeven bij Stam, toen hij zag hoe Portland Timbers het MLS is Back Toernooi won.



Portland Timbers, dat in de halve finale ook het Philadelphia Union van Jamiro Monteiro uitschakelde, kwam in de eerste helft op voorsprong door een goal van Larrys Mabala. Hij kopte bij de tweede paal een vrije trap binnen en zorgde daarmee voor de 1-0, een stand die twaalf minuten later weer gelijk werd getrokken door Orlando City. Nani, voormalig speler van onder meer Manchester United, zag zijn voorzet in tweede instantie binnen gewerkt worden door Mauricio Pereyra.



Dario Zuparic werd uiteindelijk de matchwinner namens Portland Timbers, dat daarmee de tweede prijs in de clubhistorie in ontvangst mocht nemen. In 2015 werd al eens de MLS Cup gewonnen.