'Ploeggenoten helemaal klaar met voorkeursbehandeling Neymar'

Als je succesvol bent, loopt men met je weg. Maar als je het even niet waarmaakt gaat de beerput open. Neymar kan er over meepraten. Twee dagen na zijn domme rode kaart tegen Olympique Marseille (2-2) meldt Le Parisien dat het nog steeds niet botert tussen de Braziliaanse vedette en zijn medespelers.



Volgens de Franse krant hebben de andere spelers het helemaal gehad met de privileges die Neymar bij de club geniet. Op de training mogen zijn ploeggenoten Neymar niet te hard aanpakken en in de wedstrijden is hij gevrijwaard van enige defensieve arbeid.



De voorkeursbehandeling geldt ook buiten het voetbalveld. Zo wordt Neymar na de wedstrijd onder handen genomen door twee persoonlijke fysiotherapeuten terwijl zijn ploeggenoten op hun beurt moeten wachten bij de medische staf. Neymar is bovendien de enige die zelf mag kiezen wat hij aantrekt bij gelegenheden. Voor alle andere spelers is de clubkleding verplicht.



En dan is er nog de penaltykwestie. Eerder in het seizoen maakte vaste nemer Edinson Cavani openlijk ruzie met Neymar omdat de Braziliaan de strafschop zelf wilde nemen. De clubleiding zou het duo volgens Le Parisien hebben laten weten dat de penalty’s vanaf volgend seizoen door Neymar worden genomen.