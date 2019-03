Pochettino haalt uit naar eigen spelers: ‘Wedstrijd duurt geen 45 minuten’

De Spurs domineerden voor rust en kwamen verdiend op voorsprong via Harry Kane, die het 200e doelpunt uit zijn carrière maakte. In de tweede helft was Southampton echter veel feller. De thuisclub sloeg in het laatste kwartier toe met twee doelpunten.



,,Als je na 45 minuten het 'momentum' verliest, heeft dat met mentaliteit te maken'', aldus Pochettino. ,,We gaven het initiatief uit handen. Ik snap niet waarom er zo'n groot verschil tussen de eerste en tweede helft zat. We waren in alles beter, maar verliezen toch deze wedstrijd. Het leek wel of we de tweede helft niet serieus namen. Dat kan niet voor een kwartfinalist in de Champions League. We hadden een flink gat met de clubs onder ons. Maar welkom in de realiteit: we staan onder druk en moeten echt vechten om in de top vier te blijven.''