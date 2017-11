Pochettino is niet blij met arbiter Dean: 'Geen overtreding en buitenspel'

,,Davinson Sánchez maakte geen overtreding, dus het was geen vrije trap'', zei hij. ,,Vervolgens staat de doelpuntenmaker buitenspel als hij raak kopt'', doelde hij op Shkodran Mustafi. ,,Het is niet één fout, maar het zijn twee fouten. Ik verwijt de scheidsrechter niets. Maar voor de 1-0 waren we de betere ploeg.''

Het arbitrale trio onder leiding van scheidsrechter Michael Dean ging niet alleen in de fout bij de openingstreffer. Ook de tweede treffer van Alexis Sánchez had afgekeurd moeten worden wegens buitenspel. Pochettino was dat kennelijk niet opgevallen want hij liet dat onbesproken in zijn eerste reactie op de stadsderby in het noorden van Londen.